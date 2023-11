L’Inter domani scenderà in campo per la quinta giornata di Champions League. Non è in discussione il passaggio del turno, e dunque ci saranno molti cambi di formazione, ma Inzaghi deve fare i conti anche con gli infortuni.

Dumfries K.O.: resta a Milano

Non c’è stato nulla da fare per Denzel Dumfries. L’esterno neraazzurro, dunque, non partirà con la squadra per il Portogallo a causa di un affaticamento muscolare. Come riportato da “FCIN1908.it” già dopo la sfida contro la Juventus l’olandese non era al meglio della forma, visto anche il prossimo impegno con il Napoli, Inzaghi preferisce non rischiare. Mentre si rivede in gruppo Sanchez, che dunque potrà essere impiegato per la sfida in Portogallo.