La vittoria nei minuti di recupero contro la Fiorentina, la terza consecutiva in campionato, rappresenta un vero e proprio punto di svolta per i biancocelesti, rientrati nella parte alta della classifica. La formazione di Sarri, però, affronterà il Bologna di Thiago Motta, tra le sorprese di questo inizio di stagione, a nono risultato utile consecutivo. Tra i titolari in casa Lazio si rivede Ciro Immobile, autore del gol vittoria contro i viola, sostenuto dai soliti Felipe Anderson e Zaccagni sui lati. Cambio obbligato in difesa, sarà Patric ad affiancare Romagnoli al centro. In mezzo al campo ci rivedono ancora Rovella, Guendouzi e Luis Alberto. Motta cambia soltanto un elemento rispetto alla gara contro il Sassuolo: Posch sostituirà l’infortunato De Silvestri sulla fascia. In avanti ancora spazio al tridente composto da Orsolini, Saelemaekers e Zirkzee.

Le probabili formazioni: