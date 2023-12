“‘Ha un problema muscolare, a Bologna non ci sarà”. E’ questo il messaggio di Josè Mourinho che svela in conferenza stampa come Aouar non ci sarà contro il Bologna.

Verso Bologna-Roma, tocca a Pellegrini ed El Shaarawy?

Continuano i problemi per Josè Mourinho che per la sfida di domenica delle 18 dovrà fare probabilmente a meno di Azmoun, Dybala e Spinazzola oltre che Lukaku e Zalewski. Fiducia allora a Kristensen e Belotti che giocherà dal 1′ minuto accanto a El Shaarawy, con probabile il rientro dal 1′ di Capitan Pellegrini accanto a Paredes.