Ha veramente del clamoroso la notizia che ha iniziato a circolare poche ore fa, la notizia che ha fatto in poche ore, creare intorno al mondo Roma un vero e proprio “terremoto”, il possibile esonero di Mourinho, in casa di sconfitta a Cagliari, sembra aver tuonato forte tra le mura di tanti tifosi romanisti. Non certamente il modo migliore di presentarsi ad una gara così delicata, nemmeno il tempo di riuscire a gioire delle ultime vittorie contro il Servette in Europa League e contro il Frosinone in campionato, che un altro terremoto, dopo la sconfitta pesantissima sul campo del Genoa, si è appena abbattuto in casa giallorossa. Sicuramente un inizio di stagione complicato, un tredicesimo posto in campionato che la società al momento sembra digerire in malo modo, troppi alti e bassi, una squadra che, nonostante si possa permettere una tra le migliori coppie d’attacco del campionato italiano, non riesce a fare una vera e propria svolta alla sua stagione.

Pellegrini out, Mourinho si “aggrappa” ai gol di Lukaku

Nella delicata trasferta di Cagliari, Mourinho dovrà fare a meno del proprio capitano Lorenzo Pellegrini, ai box per un problema muscolare, il tecnico portoghese si affiderà sicuramente al tandem di attacco ormai affermatissimo Lukaku-Dybala, con il belga vero protagonista delle ultime uscite giallorosse, mettendo a segno 5 gol in 7 partite e portando ben 13 punti, dal suo arrivo in casa Roma. Il Cagliari cerca ancora la sua prima vittoria in campionato, viene da 5 sconfitte e due pareggi, per Ranieri è arrivato il momento di provare a portare a casa punti importanti, per una classifica che al momento vede i sardi all’ultimo posto con soli 2 punti.

PROBABILI FORMAZIONI:

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Makoumbo, Prati, Sulemana, Augello; Petagna, Shomurodov. All.: Ranieri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho