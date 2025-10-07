Verso Como – Juventus, Tudor ritrova Bremer e Miretti

Bremer e Miretti potranno scendere in campo contro il Como. Come riporta SportMediaset, sia il difensore che il centrocampista hanno recuperato dall’infortunio e sono a disposizione per i prossimo match di Seria A. Il 19 ottobre la Juventus affronterà i Lariani, fuori casa.

Como – Juventus, ancora stop per Cabal

Dunque Bremer tornerà a giocare superando il fastidio al ginocchio sinistro. Stesso discorso per Miretti che potrebbe scendere in campo per la prima volta in questo stagione, dopo la lesione muscolare dello scorso agosto. Situazione diversa per Thuram e Cabal. Il terzino colombiano dovrà restare in infermeria probabilmente fino a novembre, a causa della lesione alla coscia destra subita contro il Villareal. In dubbio invece Thuram. La Juventus sta monitorando il centrocampista francese, ma non è ancora chiaro se potrà tornare a disposizione contro il Como.