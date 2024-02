Verso Fiorentina-Lazio, Castellanos favorito su Immobile | Le ultime da Formello

La Lazio domani sera scenderà in campo al Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla sconfitta interna contro il Bologna e per ripartire, ambendo ancora ad un posto in Champions, servirà una vittoria domani. Per farlo, il tecnico sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione per arrivare a una decisione definitiva.

Castellanos sta vincendo il ballottaggio su Immobile

Secondo quanto riporta TMW, Sarri si augura di recuperare qualche giocatore importante per la sfida di domani. Uno su tutti è Mattia Zaccagni, che dovrebbe farcela almeno ad andare in panchina. La Lazio dovrebbe scendere in campo con in difesa coppia centrale Casale e Romagnoli, sulle fasce invece ci dovrebbero essere Lazzari e Marusic. A centrocampo Vecino e Rovella possono tornare anche loro tra i convocati. Guendouzi e Cataldi sono sicuri di una maglia da titolare, mentre l’altra se la giocano Kamada e Luis Alberto con il secondo al momento favorito. In attacco infine, il ballottaggio lo sta vincendo Castellanos su Immobile.