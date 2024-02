Verso Fiorentina-Lazio, da valutare le condizioni di Immobile | Si scalda Castellanos

Dopo la bella vittoria di ieri contro il Torino, la Lazio è pronta a ripartire ed a involarsi in un’altra trasferta, ancora decisiva.

Verso-Fiorentina-Lazio, Castellanos alternativa a Immobile

I biancocelesti, che torneranno in campo lunedì al Franchi contro la Fiorentina, dovranno però valutare le condizioni di capitan Immobile visto che il calciatore è uscito malconcio dalla sfida di ieri come sottolineato anche da Sarri ai microfoni di Dazn. “Immobile? Ha preso un colpo ed era incerto se rientrare al secondo tempo. Dopo il gol per precauzione ho deciso di toglierlo”.