Verso Fiorentina-Milan, rossoneri senza Theo Hernandez | I numeri non sono favorevoli

Il Milan questa sera al Franchi affronterà la Fiorentina, senza Theo Hernandez squalificato per un turno. Al suo posto ci sarà Florenzi, che spesso ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro. Ma i numeri senza Theo Hernandez per i rossoneri non sono buoni nelle dieci partite in cui è mancato.

Verso Fiorentina-Milan, solo due vittorie in dieci occasioni senza Theo

Nelle dieci partite in cui Theo Hernandez è mancato in campo, ovvero nelle ultime due stagioni come riferisce “Sky Sport”, il Milan ha vinto solamente due volte con l’Empoli per 1-3 nell’ottobre del 2022, e contro il Verona per 1-0 nello scorso settembre. Per il resto sono arrivate cinque sconfitte e tre pareggi compresa la gara di Champions dello scorso anno contro il Chelsea. Con la Fiorentina sarà un’altra prova importante per un Milan che vuole ambire a grandi traguardi.