Lo ha dichiarato Allegri in conferenza stampa: “Dobbiamo riportare in alto la Juventus”: E’ questo l’obiettivo del tecnico bianconero, con lo scudetto che passa anche per la sfida contro il Genoa, che ha già fermato le grandi. Gila ritrova Gudmundsson mentre Allegri ha la formazione titolare dopo la vittoria col Napoli.

Le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Gudmundsson, Ekuban.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.