Gennaio si avvicina e la Juventus pensa già a un valido nome per l’attacco, nel caso ci fosse la partenza di Dušan Vlahović. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società bianconera ha in mente come sostituto il nigeriano Victor Boniface, il quale piace molto a Cristiano Giuntoli.

Boniface | Chi è l’attaccante nigeriano

Boniface è attualmente un giocatore del Bayer Leverkusen, squadra della Bundesliga tedesca. In Germania l’attaccante si sta rivelando veramente proficuo, avendo già siglato diversi gol; sa sfruttare la propria altezza e forza fisica, ed è dotato di discreta tecnica e velocità. Boniface rappresenta anche la nazionale del proprio paese e potrebbe essere un degno sostituto di Vlahović, qualora il serbo lasciasse la Juve.