Sfida di cartello in Bundesliga, in programma domenica alle 17.30, quella tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Prima contro quarta e ben dieci punti di distanza tra le due squadre. Formazione di Xabi Alonso, al comando della classifica, ha raccolto ben 34 punti ed è avanti di lunghezze sul Bayern Monaco, secondo. Gialloneri, al quarto posto, sono fermi a 24 e hanno sconfitto il Borussia Mönchengladbach nell’ultima sfida disputata. L’ultimo precedente, risalente a gennaio 2023, è terminato 0-2 per gli ospiti. Il match sarà visibile, in esclusiva, Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tah, Kossounou, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Hofmann; Boniface. All. Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Reus, Gittens, Malen; Fullkrug. All. Terzic.