Sfida da dentro o fuori per i rossoneri, impegnati questa sera contro il Borussia Dortmund. Pioli sceglie il 4-2-3-1. In difesa, davanti a Maignan, spazio a Thiaw e Tomori, sostenuti, ai lati, da Calabria e Theo Hernandez. In mezzo al campo si rivede Adli accanto a Reijnders. In avanti, alle spalle della punta, Giroud, dentro Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic. Assente Rafael Leao.