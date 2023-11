Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà a San Siro Milan-Borussia Dortmund, partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Questo match si rivela cruciale per il Milan di Stefano Pioli, che cerca di rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. D’altra parte, il Borussia Dortmund si presenta con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di vertice nel gruppo. Il diavolo, dopo la clamorosa vittoria casalinga per 2-1 contro il PSG, si è portato a quota 5 punti, a -1 dai Parigini secondi, e a -2 dal Dortmund, dunque una vittoria proietterebbe i rossoneri ad avere un piede agli ottavi, mentre per il club tedesco, anche un pareggio potrebbe essere un risultato positivo in chiave qualificazione.

MILAN-BORUSSIA DORTMUND, COMPARAZIONE QUOTE

Nella sfida attesissima tra Milan e Borussia Dortmund, i bookmakers presentano quote diverse, riflettendo le loro valutazioni sulle probabili dinamiche del match. Ecco come i principali bookmakers quotano l’incontro:

Snai : Milan (1): 2.05 Pareggio (X): 3.55 Borussia Dortmund (2): 3.55

: Gol Gol : Milan (1): 2.11 Pareggio (X): 3.60 Borussia Dortmund (2): 3.50

: Sportbet : Milan (1): 2.15 Pareggio (X): 3.60 Borussia Dortmund (2): 3.55

:

Cosa è successo all’andata?

Nel loro ultimo incontro in Champions League, le squadre hanno terminato con un pareggio 0-0. Il Milan ha avuto il 43% del possesso palla, 7 corner e 3 tiri in porta, mentre il Borussia Dortmund ha avuto il 57% del possesso palla, 6 corner e 2 tiri in porta.

K.O. Okafor, dubbio Rafael Leao, ok Maignan e Loftus-Cheek.

Il Milan, nonostante le importanti assenze di Leao (in dubbio), Okafor, Bennacer, Kalulu e Sportiello, e la squalifica di Musah, si avvicina alla partita contro il Borussia Dortmund con spirito combattivo. Recentemente, la squadra ha riconquistato il terzo posto in campionato e ha riaperto le possibilità di qualificazione in Champions League grazie a una vittoria cruciale contro il PSG. Pioli si affida ai soliti Theo Hernandez, Olivier Giroud e Loftus-Cheek.

Assenze e certezze del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund di Edin Terzic affronta il Milan dopo un’inizio incerto in Champions, ora guidando il gruppo. Nonostante le assenze di Duranville e Nmecha ed ai dubbi legati a Sabitzer e Sulè, la squadra mostra resilienza, come dimostra il recente successo in Bundesliga. Con Can completamente recuperato, il Dortmund si prepara per una sfida significativa a San Siro, puntando a mantenere il proprio slancio europeo, affidandosi a Nmecha. Reus, Brandt e Adeyemi a sostegno della loro punta Fullkrug.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Reyerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Reus; Fullkrug. All. Terzic.

Pronostico Milan Borussia Dortmund e analisi finale

Per il pronostico e l’analisi tecnica della partita Milan vs Borussia Dortmund, ci troviamo di fronte a un confronto cruciale nel “gruppo della morte” della Champions League. Solo tre punti separano il primo dall’ultimo in un gruppo F equilibrato. Milan, nonostante le assenze di alcuni titolari, ha recentemente battuto la Fiorentina 1-0 e ha vinto contro il Paris Saint-Germain 2-1 in Champions League, mostrando una risollevata forma casalinga (W12, D4, L2 contro squadre tedesche al San Siro). Tuttavia, Dortmund, dopo aver vinto le ultime due partite contro il Newcastle, arriva a Milano come capolista del gruppo​​.

Dortmund, con una forma altalenante (W3, L2 nelle ultime cinque partite), ha mostrato potenziale offensivo, segnando in tre delle ultime quattro trasferte più di 2.5 gol a partita. Questo suggerisce che la partita potrebbe non essere a basso punteggio​​.

Considerando questi fattori, un pronostico di “1X + Over 1,5” sembra ragionevole, prevedendo un match in cui il Milan non perda e ci siano almeno due gol nel complesso. Un’altra opzione potrebbe essere “X o Gol”, riflettendo la possibilità che entrambe le squadre segnino, o che la partita termini a reti inviolate. Con un Risultato finale di 1-1/2-2.