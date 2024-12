Verso il derby, le probabili formazioni di Roma – Lazio

Il derby si avvicina, Roma – Lazio infiamma la capitale. Un derby che vale molto, per la città e per la classifica. Ancora qualche giorno a disposizione per i due allenatori per scegliere i 22 che si affronteranno nella stracittadina. Al momento queste le probabili scelte.

Le probabili formazioni di Roma – Lazio

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchouna, Castellanos, Zaccagni