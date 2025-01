Alla vigilia del match di Serie A, l’Inter continua ad allenarsi. In questa occasione però – come riportato dalla Gazzetta dello Sport – la sessione di allenamento di questa mattina si è svolta direttamente a San Siro, in questo modo la squadra ha avuto occasione il campo dopo la rizollatura.

Inter – Bologna, gli assenti

Per la partita Inzaghi non potrà contare su Calhanoglu e Mkhitaryan entrambi fuori per infortunio, motivo per cui il mister con molta probabilità affiderà a Zielinski e Asllani le chiavi del centrocampo.

Dunque l’Inter si prepara ad affrontare il Bologna di Italiano per cercare la settima vittoria consecutiva.