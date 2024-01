Verso Inter-Juventus, i nerazzurri recuperano tre pedine fondamentali | Le ultime da Appiano Gentile

Ormai i tifosi e gli appassionati di calcio sono prossimi ad assistere ad una delle sfide più attese del nostro campionato, Inter-Juventus. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria a Firenze, può contare su un ritrovato primo posto, fondamentale per la preparazione della gara. L’Inter ritrova Calhanoglu e Barella, in particolare il centrocampista sardo ha affrontato un programma personalizzato finalizzato a migliorare la sua condizione fisica. Ritorna pure di Marco, pronto a riprendersi la titolarità sulla fascia sinistra.

Verso Inter-Juventus, Inzaghi ritrova i titolari

La coppia d’attacco Thuram-Lautaro è ormai insostituibile, non ci sono dubbi sulla loro titolarità. Entrambi sono stati sostituiti a Firenze prima della fine del match, palesando la volontà di Simone Inzaghi: avere i due attaccanti nelle migliori condizioni fisiche possibili in vista della gara di domenica. Arnautovic e Sanchez però scalpitano in panchina, hanno voglia di incidere.

L’unico dubbio di formazione rimane nel solito ballottaggio sulla fascia destra tra Darmian e Dumfries. L’olandese ha dato segnali importanti sulla fascia destra e l’Inter ha bisogno della sua fisicità, particolarmente utili nelle situazioni di calcio piazzato, in cui i Bianconeri sono particolarmente pericolosi. La partita contro la Fiorentina ha visto protagonisti anche Frattesi e Asllani, dimostrandosi ottimi innesti a partita in corsa. Inzaghi non ha intenzione di stravolgere la formazione titolare, l’imperativo è unico: vincere per iniziare a blindare la seconda stella.