Inter, numeri importanti finora in questa stagione | I meriti di Inzaghi

La stagione dell’Inter sembra essere indirizzata in un verso ben preciso, in campionato numeri importanti 54 punti alla 22esima giornata con una partita in meno, miglior attacco e miglior difesa del campionato. E’ sicuramente merito di un allenatore come Simone Inzaghi che sta dando alla squadra nel complesso consapevolezza, sinergia, e compattezza.

La ‘Gazzetta’ su Inzaghi: “Ha trovato gli alti e i bassi e li ha mescolati”

La sfida con la Juventus di domenica sera sarà l’ostacolo più grande considerando che è l’unica che sta reggendo i ritmi in termini di punti dell’Inter. Prestazioni ma soprattutto equilibri ha parlato la “Gazzetta dello Sport” a riguardo: “Ha una difesa rimasta imbattuta in 13 giornate su 22, ha un attacco in grado di trovare sempre almeno una soluzione vincente: neppure una volta l’Inter è rimasta a secco”.

Poi sull’allenatore nerazzurro: “Inzaghi ha trovato gli alti e i bassi e li ha mescolati. E nelle ultime settimane ha aggiunto un ingrediente fondamentale. Lautaro e compagni hanno imparato a vincere le partite “sporche”, gestendo ma pure soffrendo”.