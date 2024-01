Verso Inter-Lazio, rifinitura al completo per la Supercoppa | Le possibili scelte di Inzaghi

L’Inter si sta preparando per la sfida di domani contro la Lazio e al momento i giocatori nerazzurri di Simone Inzaghi sono impegnati sul campo per l’ultima sessione di allenamento, con l’allenatore che può contare sull’intera squadra, eccezion fatta per Juan Cuadrado, rimasto a Milano.

La probabile formazione e i ballottaggi

Per la semifinale, Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare la formazione migliore possibile: in difesa, si prevede il ritorno di Acerbi come titolare, affiancato da Pavard e Bastoni davanti a Sommer. Dumfries sembra favorito su Darmian nel ruolo di terzino destro, mentre Dimarco occuperà l’out opposto. A centrocampo, Frattesi potrebbe insidiare Barella, il quale è diffidato e, in caso di ammonizione, salterebbe non la finale ma la prossima partita di campionato contro la Fiorentina. Nonostante ciò, il sardo sembra essere in vantaggio per giocare insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Thuram e Lautaro, salvo sorprese non previste.