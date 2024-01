Inter, Inzaghi: “La Supercoppa è un nostro obiettivo, le altre hanno le nostre stesse ambizioni“

Giornata di vigilia a Riyad dove domani alle 20.00 si giocherà la seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi presenta fra Inter e Lazio. Di seguito la conferenza stampa.

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi sulla supercoppa

Nelle Coppe abbiamo spesso visto turnover. Che filosofia vedremo in queste due partite?

“Ho ancora un allenamento e mezzo. Abbiamo giocato a Monza e poi abbiamo fatto un allenamento a Milano. Dovrò fare valutazioni molto attente. Ieri ad eccezione di Cuadrado avevo tutti i ragazzi. Essendo una finale in due partite bisognerà fare le scelte attentamente. Penso alla Lazio e poi vedremo”.

Come si gestisce la tensione dell’essere favoriti?

“All’Inter bisogna essere abituati.Questo è il primo trofeo stagionale e le stesse nostre ambizioni le hanno le altre. Sappiamo che la Lazio è in striscia positiva da quattro partite e nell’ultima sfida all’Olimpico ci hanno creato difficoltà”.

Nel 2019 ha vinto una Supercoppa con la Lazio, come è cambiato Inzaghi da quella vittoria e come è cambiata la Lazio?

“Contro la Lazio non sarà mai uguale alle altre perché mi ha fatto diventare uomo. Anche nell’ultima gara ci hanno creato difficoltà e non mi sembravano in crisi come se ne parlava all’epoca. Lo testimoniano le ultime cinque partite. Per questa Supercoppa è cambiata la formula quindi bisognerà focalizzarsi su domani. Se finirà in pareggio si andrà ai rigori e ci stiamo preparando per questo”.

Cosa pensa della corsa scudetto?

“Mi concentro sulla Supercoppa, per lo scudetto vedremo poi. Stiamo facendo un ottimo percorso ma abbiamo contro una squadra che sta facendo un percorso analogo e c’è il Milan che ne ha vinte quattro delle ultime cinque”.

Un messaggio per i tifosi dell’Inter in Arabia.

“Sostenerci come hanno fatto lo scorso anno. Ne abbiamo tanti qui e speriamo di poterli rendere felici”.