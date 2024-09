Verso Inter-Milan, Fonseca si gioca tutto nel derby | Le ultime sulla stracittadina

“Fonseca mi sembrava dimesso e preoccupato al termine della partita contro il Liverpool. Oggi l’ho rivisto carico: spesso noi giornalisti non ci rendiamo conto e giudichiamo in maniera superficiale. In caso di sconfitta pesante e rovinosa rischia la panchina. Non ci sono nomi più avanti degli altri: c’è una lista perché un grande club deve essere pronto nell’eventualità”.

Milan, Fonseca rischia la panchina?

Sono queste le parole di Gialuca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, che svela come il tecnico portoghese ex Lille e Roma si giochi tutto questa sera nel derby contro l’Inter. Una sconfitta sanguinosa potrebbe costare caro a Fonseca, con il Milan che tiene in serbo una serie di nomi per il futuro, un po’ come successo dai Friedkin con Daniele De Rossi.