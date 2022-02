Inter-Milan, si avvicina il derby della Madonnina

Inter-Milan si avvicina, i nerazzurri di Inzaghi puntano ai tre punti per confermarsi in vetta e mantenere a debita distanza le inseguitrici. Di fronte un Milan desideroso di rinalciarsi in campionato, con il dubbio Ibrahimovic in attacco. Le condizioni dello svedese verranno monitorate, Pioli deciderà in extremis se affidarsi al gigante ex interista.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic