Verso Juve – Psv, Motta: “L’obiettivo è qualificarsi”

Otto giorni cruciali “Tre gare in otto giorni non sono una scusa. Abbiamo una squadra giovane e possiamo farle. Non si va oltre la singola gara. Domani abbiamo un match importantissimo contro una grande squadra che gioca bene a calcio. Non pensiamo al’Inter, il focus è sul PSV. Il nostro momento è buono. Anche nell’ultima gara abbiamo mostrato che in questo gruppo è aumentata la resilienza. Con tutte le difficoltà passate, questa squadra ora sa vincere partite anche se non gioca meglio dell’avversario ed è una cosa positiva. Il Como ha dominato a tratti ma l’abbiamo vinta lo stesso. Poi sappiamo che la strada per arrivare alla vittoria non è quella lì e che quella partita non può essere un esempio”