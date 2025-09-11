Verso Juventus-Inter: alcune curiosità ed il punto sulle squadre

Alcune curiosità su Juventus-Inter

Il nome “Derby d’Italia” fu coniato dal giornalista Gianni Brera nel 1967 per indicare la rivalità più importante e sentita tra due squadre non della stessa città, ma con un peso storico e nazionale.

• Prima sfida ufficiale: si giocò il 14 novembre 1909 a Torino, con vittoria dell’Inter per 2-0.

• Scudetti e record: entrambe sono tra le squadre più titolate d’Italia. La Juve ha più scudetti in assoluto, l’Inter è l’unica ad aver conquistato il “Triplete” (campionato, Coppa Italia e Champions League) nel 2010.

• Rivalità accesa: oltre al campo, il rapporto è stato segnato da episodi controversi come il caso Calciopoli (2006), che acuì la tensione tra le due tifoserie.

• Strisce di imbattibilità: negli anni ’30 la Juve di Carlo Carcano vinse per 10 volte consecutive contro l’Ambrosiana-Inter. Viceversa, negli anni 2000 l’Inter di Mancini e Mourinho ebbe una lunga striscia positiva.

• 👀 Giocatori simbolo: molti campioni hanno segnato la sfida, da Boniperti, Platini e Del Piero per la Juve, a Facchetti, Ronaldo e Zanetti per l’Inter. Alcuni hanno anche giocato in entrambe, come Zlatan Ibrahimović, Roberto Baggio e Andrea Pirlo.

• Partite leggendarie:

• Il 9 aprile 1998 è rimasta famosa per il contatto Ronaldo–Iuliano in area bianconera, non sanzionato dall’arbitro Ceccarini.

• Il 3-2 del 2018 a San Siro, con l’Inter in 10 uomini, fu decisivo per lo scudetto della Juve di Allegri, che era tallonata dal Napoli allenato da Maurizio Sarri, epica la rete di Higuain.

Infine, l’imbattibilità alla Juventus Stadium venne cancellata proprio dall’Inter allora allenata Stramaccioni, che sembrava avviata verso lo scudetto, ma poi cedette nel girone di ritorno.

Come stanno le squadre

JUVENTUS I nazionali sono rientrati e la squadra è agli ordini di Tudor, ma sabato ci saranno due assenze, Conceicao e Zhegrova non saranno convocati a causa di infortunio. Tudor spera in Koopmeiners, che fino ad oggi è stato anonimo, mentre in attacco dovrebbe partire titolare David.

INTER

L’ultimo ad essere rientrato è stato Lautaro Martinez, reduce dalle partite di qualificazione ai mondiali nella sua Argentina. L’attaccante argentino dovrebbe partire titolare in attacco insieme a Thuram, Chalhanoglu non è nel suo momento migliore di forma, con possibile titolare Sucic.