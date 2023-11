Sembra che Juventus e Inter si contendano lo scudetto della Serie A 2023-24. A dodici giornate dall’inizio del campionato, i nerazzurri sono in testa alla classifica con 31 punti, mentre i bianconeri sono secondi con 29 punti. Dopo la pausa per le nazionali, la Juve di Max Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi si incontreranno nel primo derby italiano della stagione. La data e l’ora sono domenica 26 novembre alle 20:45. Questa partita non determinerà la vittoria del campionato, ma potrà dimostrare ulteriormente il valore di entrambe le squadre.

Da una parte c’è un’Inter che ha dichiarato di avere come obiettivo stagionale il secondo scudetto, dall’altra una Juve orientata al “corto muso”. Allegri ribadisce in ogni occasione che l’obiettivo della sua squadra è il quarto posto e che Inter, Milan e Napoli hanno rose più attrezzate. Nel frattempo, Beppe Marotta dice dell’ambient e dell’Inter: ”Il bello di questo campionato è l’incertezza e noi siamo pronti ad affrontare questa partita con la necessaria tranquillità’.

I precedenti tra Allegri e Inzaghi

Sarà il 17° incontro tra Allegri e Inzaghi, che si sono incontrati più volte in campionato e nelle coppe nazionali: il bilancio è a favore di Max (9 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Il tecnico nerazzurro ha vinto tutte le ultime 3 sfide ad eliminazione diretta.