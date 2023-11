Fabio Capello ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia tra Juventus e Inter, partitA fondamentale per la corsa al titolo.

Le parole di Capello

Di seguito le parole del mister ex Roma e Real Madrid:

“Se il derby d’Italia si giocasse ai videogame, come va di moda adesso, il risultato sarebbe abbastanza netto: 2-0.

Merito di una rosa più numerosa e qualitativa di quella della Juventus. Simone Inzaghi può contare su due titolari per ruolo, quasi tutti intercambiabili. Massimiliano Allegri no, anche perché la squadra è stata costruita per affrontare una stagione senza impegni europei. Ma fra dodici giorni – il 26 novembre – all’Allianz Stadium sarà partita vera, non virtuale. E si giocherà sui particolari. A partire dai calci d’angolo e dalle punizioni laterali, punti forza tanto della Juventus quanto dell’Inter”.

L’ ex CT ha poi proseguito analizzando quali potrebbero essere le conseguenze in caso di vittoria dei nerazzurri:

“L’Inter ha a disposizione un jolly intrigante, vincere e piantare la bandierina interista all’Allianz Stadium equivarrebbe a salutare dal finestrino del frecciarossa in partenza i passeggeri rimasti a terra. Non solo la Juventus, ma tutte le altre rivali”.