A Sky Sport, Fabio Capello, ha elogiato la prestazione di Marcus Thuram che, seppur giovane, è subito diventato perno fondamentale dell’Inter. Ecco le parole dell’ex tecnico di Roma, Milan e Juventus.

Inter, Capello: “Questa sera dico Thuram”

“Se devo scegliere il meglio dell’Inter questa sera dico Thuram. Perché in tutta la partita ha impegnato la difesa avversaria. Certe volte quando parte riesce a trascinarsi dietro i difensori ed è un giocatore su cui non credevo molto, non mi sembra completo quando calcia, non mi sembra abbia fluidità di movimento, quella che hanno gli attaccanti che hanno i gol nei piedi, però sta migliorando ed è importantissimo. Mi ha sorpreso. E poi avendolo conosciuto quando allenavo il papà alla Juventus faccio il tifo per lui, è un ragazzo educatissimo».