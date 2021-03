Verso Juventus-Lazio, Inzaghi: “Partita importante per la classifica”

Verso Juventus-Lazio

La 26^ giornata di Serie A regala il big match all’Allianz Stadium, Juventus-Lazio. Due squadre che cercano punti, ma che lo stesso tempo pensano alla Champions League. Non sarà semplice per nessuna delle formazioni, ma sarà una partita che regalerà emozioni.

Simone Inzaghi: “Bisogna fare la partita perfetta”

Il tecnico della Lazio presenta la sfida in trasferta a Torino: “Dovremo fare la partita perfetta, è una sfida molto difficile ma negli anni abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela nel mondo giusto. Un episodio sbagliato non deve essere condizionante ma dobbiamo restare sempre in partita. Quella che affronteremo è un’ottima Juve, che gioca un ottimo calcio grazie anche a un grande allenatore come Pirlo. Dovremo fare una partita importantissima. Saranno decisivi gli episodi, noi dovremo essere bravi a farli girare dalla nostra”. – ha proseguito Inzaghi – “La partita di domani viene nel momento giusto. Abbiamo defezioni noi, ma ce le ha anche la Juve. Mancano tante partite ma avrà una grande importanza, è decisiva per la classifica. Abbiamo provato alcune alternative in questi ultimi giorni. In difesa abbiamo problematiche oggettive: Lazzari, Radu e Luiz Felipe non ci saranno. Ho ancora un giorno di tempo, poi prenderò le mie decisioni. Immobile? Era dispiaciuto dopo la gara di Bologna, si sentiva in colpa per il rigore sbagliato: non si deve abbattere, sta lavorando bene. Da domani tornerà a essere importante”.