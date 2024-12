Verso Juventus-Manchester City, due recuperi fondamentali per Motta

La Juventus, reduce da un periodo caratterizzato da poche luci e tante ombre, è chiamata ad una prova di carattere e di forza nella notte probabilmente più difficile: a Torino infatti stasera arriva la corrazzata Manchester City, che però nell’ultimo mese non ha brillato, anzi: segna poco, e subisce tanti gol. Il ruolino di marcia in Premier e Champions League è tutt’altro che soddisfacente per gli uomini di Pep Guardiola, che si trovano a dover rincorrere in entrambe le competizioni.

Mckennie e Douglas Luiz recuperati. Cambiaso out

Come riportato da ‘TuttoJuve.com’ Thiago Motta ha optato per la cautela: Andrea Cambiaso, uscito dolorante dalla sfida dello Stadium di sabato contro il Bologna a causa di una botta alla caviglia, non è stato convocato. Rientrano invece tra i convocati Douglas Luiz e Weston McKennie.