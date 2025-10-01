Verso Juventus – Milan, le scelte di Allegri per l’attacco

Allegri lavora sulla formazione da schierare nella prossima sfida di Serie A. Il Milan affronterà la Juventus e il tecnico livornese pensa a chi schierare in attacco per far gol alla Vecchia Signora.

Milan, Pulisic insostituibile

Probabilmente l’attaccante statunitense scenderà in campo fin dal primo minuto, considerando il suo ottimo inizio stagione in cui è andato in rete 6 volte in 7 presenze. Va capito chi affiancherà il classe ’98 nel corso del match. Il profilo più probabile è quello di Gimenez. Il gioco del centravanti messicano sembra essere gradito ad Allegri che li ha concesso molto spazio in questo prime settimane di campionato, ma l’allenatore potrebbe optare per un colpo a sorpresa.

Affianco a Pulisic potrebbe essere schierato Loftus-Cheek, per non dare punti di riferimento alla difesa bianconera. Situazione diversa per Leao. Nonostante il numero 10 abbia recuperato dall’infortunio, non sembra ancora essere tornare completamente in forma, motivo per cui difficilmente partirà dal primo minuto.