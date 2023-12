Andrea Cambiaso è stato ospite del canale Twitch bianconero, dove ha parlato della vittoria sul Monza: “Incredibile, vincere così è ancora più bello. Era successo già col Verona ed è stato bellissimo. Col Verona dal campo il colpo di testa di Milik sembrava entrato. Nel dubbio poi l’ho buttata dentro. Sul cross di Gatti volevo chiudere sul secondo palo, poi ho visto Milik andare lì e allora mi sono accentrato. Se vedete infatti io esulto già prima. Vincere le partite così è impagabile (…) Quelle due partite sono sei punti che pesano, secondo me si vedranno più avanti. Nell’analisi sono due partite diverse, col Verona il doppio delle occasioni del Monza. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi ci siamo abbassati troppo”.

Sulla chiamata della Juventus, il centrocampista ha detto: “Ricordo bene quel giorno. Ero andato dai miei agenti a Carrara, c’erano stati vari movimenti, poi ricordo quel giorno quando mi dissero: stai tranquillo, è tutto fatto. Quando è arrivata la Juve non avevo dubbi: è il club più titolato d’Italia e in questi tre mesi mi ha confermato in pieno quel che pensavo”.

Cambiaso | Il giocatore sulla sfida contro il Napoli

Cambiaso ha poi espresso la propria opinione sulla sfida in programma venerdì 8 dicembre alle ore 20:45 contro il Napoli: “Sarà una gara con due squadre forti, il Napoli sarà bello cazzuto, arriva da due sconfitte e noi siamo belli affamati”.