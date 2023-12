Dopo i giorni festivi, la Roma di Josè Mourinho è tornata ad allenarsi in vista della partita di sabato sera contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium. Chi si è rivisto in campo è Paulo Dybala. L’argentino, come riportato da Angelo Mangiante, ha svolto lavoro parziale in gruppo e spera di essere convocato per la sfida contro la sua ex squadra.