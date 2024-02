Verso Lazio-Bologna, statistiche e precedenti

Domenica alle 12.30 si sfidano allo stadio olimpico Lazio-Bologna, gara importante per la zona champions. Rossoblu che vengono dalla bellissima vittoria contro la Fiorentina per 2-0, la Lazio dalla sorprendente vittoria per 1-0 contro il Bayern in champions, che potrà dare qualche certezza in più alla squadra di Sarri.

Verso Lazio-Bologna, lo scorso anno la decise il solito Immobile

Statistiche alla mano Lazio-Bologna sono sempre state partite sempre molto combattute con il dato di: 3 vittorie Lazio, un pareggio, e 2 vittorie Bologna nelle ultime 6 gare compresa la coppa italia, con vittorie sempre con un gol di scarto nelle ultime 4 gare. All’andata vinse il Bologna 1-0 all’Dall’Ara con una rete di Ferguson, mentre l’ultima all’olimpico la decise Ciro Immobile per 2-1.