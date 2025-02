Verso Lazio – Monza, Baroni ritrova Tavares

Buone notizie per la Lazio. Infatti, in vista del prossimo impegno di campionato, Tavares torna ad allenarsi in gruppo a Formello.

Lazio, ritorna anche Lazzari

Oltre che al portoghese, anche il classe ’93 sembra aver recuperato ed è quindi a disposizione del mister per il match contro il Monza. Discorso diverso invece per Patric, Vecino e Hysaj, ancora al box per i relativi infortuni.

Attenzione anche ai nuovi acquisti, nella sessione di allenamento hanno partecipato anche Belahyane e Provstgaard, muovendo i primi passi nella loro avventura in biancoceleste.

Questa quindi la situazione al giorno d’oggi in casa delle Lazio, non resta quindi che aspettare l’avvicinarsi della partita per avere maggiori info sulle probabili formazioni delle squadre.