Buone notizie per l’Inter. Come riporta Sky Sport, Bisseck è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe entrare nella lista dei convocati per il prossimo impegno di campionato in cui i neroazzuri affronteranno il Lecce.

Inter, la situazione di Correa, Acerbi e Çalhanoğlu

Situazione agrodolce per Inzaghi, infatti, se da una parte il mister può tirare un sospiro di sollievo per il tedesco, non può farlo invece per Acerbi e Correa che continuano gli allenamenti personalizzati. Inoltre, i tempi di recupero per El Tuco e il difensore non sono ancora chiari.

Segnali positivi, invece, per Çalhanoğlu. Il centrocampista è sulla strada per il rientro in campo e dovrebbe tornare a disposizione della squadra contro il Monaco in Champions League, o al massimo, per il derby del due febbraio.

Nel frattempo l’Inter continua ad allenarsi in vista del match contro il Lecce, i neroazzurri necessitano di una vittoria per continuare la corsa per lo scudetto.