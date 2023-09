Verso Macedonia del Nord-Italia | Le probabili formazioni

Il tecnico ha in mente gli 11 titolari

Aspettando l’esordio contro la Macedonia in una sorta di V per Vendetta, Luciano Spalletti prepara la sfida di Skopje e mischia le carte dopo gli infortuni di Chiesa e Pellegrini. Il tecnico di Certaldo si affida alla coppia centrale formata da Mancini e Bastoni, con Cristante davanti alla difesa. In attacco spazio al tridente formato da Politano, Zaccagni e Immobile, che sarà anche il nuovo capitano della Nazionale.

Le probabili formazioni:

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) – Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. CT: Blagoja Milevski

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni (Raspadori). CT: Luciano Spalletti

ARBITRO: Felix ZWAYER (Germania)

DIFFIDATI: Di Lorenzo