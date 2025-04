Verso Milan – Atalanta, ballottaggio tra Jovic e Abraham per l’attacco

Il Milan si prepara per la Serie A. Come riporta Il Corriere dello Sport, i rossoneri dovrebbero scendere in campo con il 3-4-3 adottato già a Udine. Inoltre, Conceicao dovrebbe schierare gli stessi titolati della scorsa partita a eccezione dell’attacco. Nei prossimi giorni il tecnico sceglierà chi scenderà in campo tra Jovic e Abraham.

Verso Milan – Atalanta, Maignan in dubbio

Situazione complicata invece per Maignan. Il portiere del Milan, potrebbe saltare la sfida contro la Dea a causa del trauma cranico subito nella partita contro l’Udinese. Per adesso i rossoneri monitorano il portiere francese ma una decisione sarà presa poche ore prima della partita.