Il Milan dopo la pesante sconfitta di martedì in Champions, si sta preparando in vista della gara contro il Frosinone prevista per sabato sera alle 20.45. Secondo quanto riporta milannews.it, la squadra di Stefano Pioli è al lavoro tra campo e palestra per preparare al meglio la partita. Con la squadra rossonera in difficoltà per la questione infortuni, contro i ciociari, dopo l’infortunio di Thiaw il tecnico rossonero potrà contare solo su Tomori parlando per la difesa costringendo il tecnico a qualche nuova scelta.

Pioli al lavoro su tattica e possesso

In una giornata fredda e piovosa a Milanello, i rossoneri per preparare il prossimo impegno di campionato hanno lavorato tra campo e palestra. La squadra ha iniziato in palestra per l’iniziale attivazione muscolare concludendo sul campo con alcuni esercizi di riscaldamento. L’allenamento poi è proseguito con gli uomini di Pioli che hanno lavorato su esercitazioni di possesso precedendo la parte tattica.