Il periodo di crisi che il Milan sta attraversando è palese, tuttavia cambiare allenatore non sembrerebbe la manovra risolutiva, secondo quanto si legge nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera. Stefano Pioli, infatti, è stato confermato allenatore rossonero durante il vertice tenutosi a Milanello con Gerry Cardinale presente. Si dà quindi ancora fiducia al tecnico, con la speranza che si possa creare un futuro migliore.

Pioli | La conferma del tecnico fino a fine stagione

CorSera spiega che ci siano molte preoccupazioni all’interno della società milanese dovute all’attuale rendimento della squadra. La sostituzione dell’allenatore non sarebbe considerata una soluzione, in quanto non ci sarebbero alternative a Pioli offerte dal mercato che siano considerate valide; ciò farebbe pensare a un proseguimento del tecnico sulla panchina rossonera fino alla fine della stagione, salvo ulteriori drastici peggioramenti.