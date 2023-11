Milan, altri problemi per Pioli | 2023 finito per Thiaw

Altra tegola per il Milan di Silvio Pioli, ieri sera, nel corso della partita con il Borussia Dortmund, Malick Thiaw è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema al bicipite femorale. Questo infortunio con ogni probabilità terrà il difensore lontano dai campi di gioco per il resto del 2023.

Thiaw | I dettagli dell’infortunio

Con quello di Thiaw di ieri sera sono complessivamente venticinque gli infortuni in casa Milan verificatisi in questa stagione, e trattandosi di un bicipite femorale, è il diciottesimo per quanto riguarda quelli a livello muscolare. Come ha riferito La Gazzetta dello Sport il ko di Thiaw è alquanto pesante, in quanto il giocatore ha dovuto abbandonare la partita con l’ausilio di stampelle. Si complica così il cammino dei rossoneri di Pioli in Champions League, per i quali potrebbe non essere sufficiente riuscire a vincere contro il Newcastle; si dovrà anche sperare che il Borussia Dortmund batta il PSG.