Calciomercato Milan, Thiaw intoccabile: la sua evoluzione con Pioli

Nonostante le maggiori transizioni del calciomercato estivo della Serie A derivino da Inter e Milan, alcuni interpreti delle due milanesi paiono, dopo l’ultima stagione, essere pronti ad accentrarsi ulteriormente nei rispettivi progetti. Da Calhanoglu ad Acerbi, passando per Maignan e Thiaw.

Calciomercato Milan, il valore di Malick Thiaw

Anche se il primo periodo in rossonero non è stato formidabile, con tanto di mancata convocazione nella lista dei gironi di Champions League, il percorso di Thiaw al Milan è progredito. Nelle ultime quattro gare della massima competizione europea rossonera è stato in campo, avendo raccolto 20 presenze in Serie A ed essendosi dimostrato duttile e valente in piú frangenti. Per Transfermarkt il valore del francese corrisponde a 20 milioni di euro, anche se per TMW ne servirebbero almeno 30 per un’eventuale cessione. A circa due settimane dall’esordio contro il Bologna l’importanza di Thiaw sembra evidente, principalmente per il suo sviluppo tecnico-tattico, che ha dunque raccolto grandi aspettative.