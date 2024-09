Verso Milan-Lecce: Fonseca pronto a confermare l’undici del derby

Paulo Fonseca è uno che di calcio ne ha visto e che di esperienza ne ha a pacchi. E ha dimostrato di avere anche le spalle larghe per reagire in situazioni difficili. Ora che il suo Milan sembra aver trovato una quadra in campo, con la doppia punta e il 4-2-4 Fonseca non vuole cambiare. Ed è pronto, per domani sera a San Siro contro il Lecce, a riproporre dal primo minuto lo stesso undici sceso in campo dal primo minuto nel derby: squadra che vince non si cambia. Niente turnover dunque per il portoghese nonostante martedì i rossoneri siano attesi dalla complicatissima trasferta di Champions League sul campo del Bayer Leverkusen.

Milan-Lecce, solo due ballottaggi per Fonseca: Pavlovic per uno dei due centrali e Calabria per Emerson Royal

Dunque confermato il quartetto offensivo, con Morata e Abraham supportati da Pulisic e Leao, e a centrocampo titolarità certa per Reijnders e Fofana. Gli unici ballottaggi riguardano la difesa, dove Pavlovic scalpita per una maglia da titolare, probabilmente vicino a Gabbia, e Calabria insidia la titolarità di Emerson Royal. Fonseca insiste dunque, per proseguire il cammino intrapreso con il Milan e per spingere forte sull’acceleratore dopo la splendida vittoria nel derby.