Fonseca ribalta il Milan e il suo destino | Il derby può essere un punto di partenza

Il destino di Paulo Fonseca sembrava essere già scritto: sconfitta anche nel derby ed esonero certo. Ma così non è stato e la vittoria di ieri sera contro l’Inter ha certamente la sua firma: il tecnico portoghese ha voluto osare mandando in campo un 4-2-4 che alla vigilia sembrava un azzardo, ma la squadra si è ritrovata in questo assetto che si è rivelato decisivo per la vittoria finale. Grande iniezione di fiducia per lui e per tutto l’ambiente Milan, che ora guarda al futuro con curiosità e ottimismo.

Fonseca aveva già un piede fuori dal Milan nonostante la fiducia di Ibra

E’ vero, Zlatan Ibrahimovic aveva dichiarato che la stracittadina non sarebbe stata decisiva per il futuro di Fonseca, ma è molto probabile che una sconfitta avrebbe sfilacciato completamente un rapporto mai sbocciato. E invece Fonseca l’ha vinta, dopo 6 derby consecutivi persi dai rossoneri, e l’ha fatto con le sue idee.

Avanti con il 4-2-4, ora il Milan cerca continuità

Il Milan risorgerà dopo questa vittoria nel derby? Lo diranno le prossime partite contro Lecce, Bayer Leverkusen e Fiorentina. La squadra rossonera deve trovare continuità sia nelle prestazioni che nei risultati, altrimenti il successo di ieri rischia di essere stato solo un episodio. Ma Fonseca è ottimista e i giocatori sembrano iniziare ad entrare nei concetti proposti dal tecnico, che vuole un calcio offensivo e spregiudicato e che è innamorato calcisticamente della coppia Abraham-Morata, per l’intensità, il sacrificio e la qualità che possono mettere in campo.