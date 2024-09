Fonseca: “Partita importante, il Milan non vinceva da tanto. Con Morata-Abraham abbiamo creato una cosa diversa”

Intervistato a Dazn, Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato al termine della vittoria “È stata una partita importante, il Milan non vinceva il derby da tanto, era importante per il momento che stavamo vivendo. I giocatori hanno giocato con tanto coraggio, abbiamo meritato di vincere creando tanti problemi all’Inter come non ricordo sono riuscite a fare altre squadre negli ultimi tempi”.

Fonseca: “Settimana con più fiducia”

Quando ha deciso di cambiare?

“Non abbiamo cambiato, giocando con la stessa struttura. Abbiamo creato una cosa diversa, andando con Fofana tra i difensori centrali. Sono cambiati i giocatori, Morata ha fatto lo stesso ruolo di Reijnders col Liverpool. Ovviamente sono giocatori diversi, Morata viene meglio avanti ma il ruolo era lo stesso. Non abbiamo cambiato struttura”.

Questa settimana non si parlerà di lei?

“Per me è esattamente lo stesso, non sento e non vedo niente. Sarà una settimana con più fiducia, ma è importante continuare che i giocatori credano nelle nostre idee. Ci sono tante cose da migliorare, ma oggi è stata una vittoria dei giocatori”.