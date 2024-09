Milan, Abraham sempre più al centro | Qualità e sacrificio al servizio di Fonseca

Il Milan sembra veramente essere rinato nella serata di domenica. Il derby vinto meritatamente, dopo un secondo tempo dominato e un primo tempo più che alla pari, hanno aperto nuove prospettive nella parte rossonera di Milano. E la chiave di tutto per Fonseca e per la sua squadra sembra essere stato il cambio modulo, oltre che l’essersi ritrovati nella leadership di alcuni giocatori tra i più esperti, come Morata e Gabbia.

Milan, Abraham è l’uomo in più di Fonseca | Ora l’attaccante inglese vuole trovare i gol

Cambio modulo che al momento sembra la più solida certezza da cui ripartire. L’idea di Abraham al fianco a Morata al centro dell’attacco, con la trasformazione del sistema in un 4-2-4, sembra aver cambiato il Milan. Tutti sembrano trovarsi più a proprio agio, e l’attitudine al sacrificio delle due punte sembra garantire anche un equilibrio maggiore. Con Morata sottopunta a distribuire e legare con la sua qualità e Abraham ad attaccare la profondità.

Bravissimi ad alternarsi nella marcatura a uomo su Calhanoglu, i due attaccanti rossoneri hanno dimostrato di poter sostenere, condividendolo, il peso dell’attacco rossonero, anche e soprattutto in fase di non possesso. La generosità di Abraham non è mai stata in discussione e in questa fase sembra essere indispensabile per il Milan, che aspetta da lui anche i gol, che il ragazzo sa fare, ma con i quali ha perso un po’ di feeling negli ultimi anni. Anche con l’Inter ci è andato vicino, sprecando da pochi passi su un tiro incrociato dopo uno splendido attacco della profondità.