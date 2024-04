Verso Milan-Roma, domani alle 19:15 la conferenza stampa di De Rossi

La Roma si prepara ai quarti di finale di Europa League contro il Milan, in programma giovedi alle 21 a San Siro. I giallorossi prepareranno la rifinitura domani alle 12:30 a Trigoria in cui sarà aperta per una parte ai media, come definisce la Uefa.

Verso Milan-Roma, per i giallorossi rifinitura e partenza domani

Successivamente la partenza per Milano, dove Daniele De Rossi direttamente da San Siro parlerà alla stampa alle 19:15. Match fondamentale per la corsa a Dublino per Milan e Roma, giallorossi che vengono dalla vittoria del derby di sabato decisamente carichi, vorranno fare altrettanto bene nella delicata trasferta di Milano, che decreterà solamente i primi novanta minuti dei centottanta complessivi per le sorti della qualificazione.