Verso Milan-Roma, Mourinho pronto a far esordire un altro giovane | Di chi si tratta

José Mourinho dovrà fare i conti con gli infortuni per la sfida di San Siro contro il Milan, soprattutto in attacco. In difesa potrebbe slittare Kristensen come braccetto al posto di Huijsen con Mancini e Llorente a completare il reparto. Sulla destra potrebbe giocare Karsdorp con uno tra Zalewski e Spinazzola sull’altra fascia.

Il talento brasiliano verso l’esordio

Problemi in attacco per il tecnico portoghese che dovrebbe far giocare Pellegrini sulla trequarti alle spalle di Lukaku ma visti gli infortuni di Azmoun e Dybala non è da escludere che Mourinho possa tentare la mossa a sorpresa con la coppia Lukaku-Belotti. Per sostituire gli indisponibili, Mourinho è stato costretto a pescare dalla Primavera giallorossa. Si tratta di Joao Costa, trequartista brasiliano classe 2005 di piede mancino che ama partire dalla destra per accentrarsi e andare al tiro.