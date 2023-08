Verso Milan-Torino: Pioli conferma Pulisic. Juric cambia l’attacco

L’esordio in campionato è stato vincente per il Milan, che dopo aver concluso lo scorso campionato in quarta posizione, ha portato a casa i primi 3 punti contro il Bologna lo scorso lunedì. Domani 26 agosto il Milan ospiterà il Torino per la seconda partita segnata sul calendario alle ore 20,45.

Qui Milan

I rossoneri hanno segnato i 2 gol durante i primi 25 minuti trascinati dall’highlander Giroud. Mister Stefano Pioli ha schierato una squadra con un assetto del tutto nuovo, infatti il rettangolo verde ha aperto il sipario per il debutto di ben 4 nuovi acquisti derivanti dall’attuale mercato. Debutto che non ha per nulla destabilizzato il vecchio assetto della squadra, anzi in campo si sono ben compattati i neo ed i veterani. A far la differenza è stato un Pulisic che ha centrato i pali mettendo al riparo il risultato della partita con il punteggio di 0-2. Inutile pensare che mister Pioli possa cambiare la strategia di gioco per l’incontro contro il Torino, infatti i Diavoli dovrebbero accogliere i Granata ripetendo il modulo 4-3-3.

Qui Torino

Differente dall’esordio rossonero quello del Torino è stato meno brillante. Infatti la prima di campionato per i ragazzi di Ivan Jurić si è conclusa con un bel 0-0 contro il neopromosso Cagliari. L’allenatore croato ha fatto esordire i nuovi colpi di mercato Nikola Vlasic e Ivan Ilic rendendoli titolari entrambi, ma la performance è risultata altalenante. Assodato che in casa Milan, Il Toro non vince dal 2016, chissà se l’allenatore croato continuerà a credere nel modulo di gioco 3-4-2-1 utilizzato il 21 agosto.

Probabili formazioni di Milan – Torino

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. ALLENATORE: Pioli.

TORINO: Milinkovic-Savic; Rodriguez, Buongiorno, Schuurs; Vojvoda, Ilid, Ricci, Bellanova; Karamoh, Vlasic; Sanabria. ALLENATORE: Juric.