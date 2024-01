Verso Monza-Inter, torna Dimarco mentre De Vrij insidia Acerbi: le ultime

Squadra al completo per Inzaghi in vista della sfida contro il Monza

La squadra di Simone Inzaghi si sta preparando ad Appiano Gentile in vista del match di domani sera contro il Monza. La squadra è tornata al gran completo, fatta eccezione per Cuadrado, i nerazzurri hanno smaltito il periodo nella quale c’era qualche assenza pesante. Domani il tecnico dunque, dovrebbe confermare il suo undici tipo ma con una novità.

Inzaghi in campo con i titolarissimi

Stando a quanto riporta TMW, l’Inter domani scenderà in campo con Dimarco che riprenderà il suo posto a sinistra. In difesa ballottaggio De Vrij e Acerbi, con quest’ultimo che dovrebbe comunque partire titolare con Pavard e Bastoni davanti a Sommer. Dumfries a destra, Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana. Thuram e Lautaro comporranno la coppia d’attacco.