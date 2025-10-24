Verso Napoli-Inter, le ultime sulle formazioni

Sabato da incorniciare per gli amanti del calcio, nel pomeriggio sfida tra le due protagoniste dello scorso campionato Napoli e Inter. Due formazioni a caccia dello scudetto, i Campioni d’Italia in carica ospitano i nerazzurri di Chivu. Una sfida da non perdere, con tre punti pesantissimi in palio, per la classifica e per il morale.
Napoli – Inter, le probabili formazioni
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, De Bruyne, Anguissa; McTominay; Lucca. All. Conte
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu