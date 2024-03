Verso Napoli-Juve, indisponibili due giocatori per Calzona | Le ultime

Nella rifinitura a Castel Volturno in vista della gara di domenica sera alle 20:45 tra Napoli e Juventus, il tecnico azzurro Calzona non avrà a disposizione due giocatori.

Verso Napoli-Juve, Cajuste e Ngonge indisponibili

I due calciatori del Napoli Cajuste e Ngonge non ci saranno per la gara contro la Juventus. La squadra ha lavorato nella seduta mattutina, con torello e partitina con il campo ridotto, sia Ngonge che Cajuste non si sono allenati con il gruppo. Il primo ha svolto un’allenamento personalizzato, mentre lo svedese ha svolto una seduta di guarigione dai problemi fisici delle ultime settimane. Il resto della squadra sarà a disposizione per la Juventus.